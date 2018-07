Taxi cappotta in Corso Italia: disgrazia sfiorata

Bruttissimo incidente occorso questa sera, intorno alle ore 22.30, in corso Italia, nei pressi del locale Sys.

Una vettura, una Opel Meriva di colore grigio in servizio Taxi, si è capottata rimanendo su un fianco in mezzo alla carreggiata stradale.

Sono immediatamente sopraggiunte sul luogo le forze dell’ordine della Polizia Municipale Infortunistica e ben tre ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti che erano a bordo del mezzo oltre al conducente, ferito in maniera lieve.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno provveduto a chiudere immediatamente il traffico in direzione Boccadasse per permettere di effettuare i rilievi del caso e poter operare in sicurezza. Traffico che ha subito deviazioni ed è rimasto congestionato in una via molto frequentata nella movida estiva genovese.

Tanta paura tra la gente che effettuava una passeggiata in Corso Italia, vedendosi praticamente piombare il taxi addosso. Una tragedia fortunatamente solo sfiorata.