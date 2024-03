La scorsa notte, i Vigli del Fuoco, sono stati chiamati ad intervenire presso un distributore di carburanti in Via Struppa, a Genova, per un incendio.

Giunti sul posto, veniva identificata la provenienza delle fiamme da un locale deposito.

Il pronto intervento ha permesso di limitare l’incendio a solo quel locale, evitando che si estendesse al distributore stesso.

Durante le operazioni di spegnimento sono state anche rinvenute tre bombole di GPL. Le operazioni sono durate circa due ore.

