Stefano D torna ad esibirsi nei locali genovesi e lo fa da Barisone

Stefano D fa il suo ritorno nei locali genovesi, inaugurando il suo tour presso il ristorante Barisone in via Siracusa 2r a Sestri Ponente.

L’evento promette una serata di connubio perfetto tra gastronomia e musica, in programma per sabato 23 marzo alle ore 21.00.

Il cantante genovese ritorna sulle scene locali dopo un periodo di grande successo in Sudamerica, dove nel 2019 ha ottenuto oltre un milione e mezzo di streaming su Spotify con la sua hit “Noche Prohibida”.

Il videoclip ufficiale, girato a L’Avana con la regia del rinomato regista cubano Carlos Eduardo Maristany, ha conquistato il premio come video più popolare agli “Premios Moviendo” del 2022.

La consacrazione per Stefano D è arrivata grazie a un duetto con Alberto Plaza, una delle star più acclamate della musica sudamericana.

Questa collaborazione è nata nel 2019 con la pubblicazione del brano “Mi piace come sei”, dedicato alla figlia di Stefano, Mia, che è stato poi incluso nel repertorio discografico di Plaza con il titolo “Me gustas como eres”.

Nel prossimo futuro, Stefano D presenterà il suo nuovo singolo “E’ ora”, in cui duetterà con il rinomato gruppo cileno I Natalino, reinterpretando un grande successo di Alberto Plaza intitolato “Ahora”.

Il palmarès di Stefano D comprende anche una collaborazione con la Bulgarian Symphony Orchestra e il supporto di musicisti italiani di fama come Lorenzo Poli al basso, Lele Melotti alla batteria, Manuel Boni alle chitarre e Marco Fuliano alla batteria. Gli arrangiamenti sono curati da Marco Grasso, noto direttore d’orchestra che ha partecipato più volte al Festival di Sanremo.

Durante la serata del 23 marzo a Barisone, Sestri Ponente, il pubblico potrà gustare alcuni dei più grandi successi di Stefano D, inclusa la sua canzone “Il nostro mare”, vincitrice del primo festival della canzone italiana di New York nel 2008, insieme ad altre interpretazioni di celebri brani della musica italiana.

Per Stefano D, questo evento rappresenta un ritorno alle sue radici artistiche, un’opportunità per creare un’empatia speciale con il pubblico, rimuovendo barriere e offrendo un’esperienza magica che unisce musica e cucina in una splendida armonia.