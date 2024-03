La mia compagna tenta di soffocare nostro figlio, ma è falso: tunisino denunciato

I carabinieri di Genova ieri hanno identificato e denunciato un tunisino 20enne, già sottoposto alla misura cautelare di presentazione alla Polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio e mai rimpatriato.

Il nordafricano ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Ge-Rivarolo dichiarando falsamente che la compagna aveva tentato di soffocare il figlio minore.

I militari, giunti sul posto, hanno accertato che quanto dichiarato dal giovane non era avvenuto e che l’accaduto era stato inventato per indispettire la compagna dopo un litigio in famiglia.