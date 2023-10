Spezia-Pisa, Alvini: poche parole, dobbiamo fare risultato

A due giorni di distanza dalla sfida casalinga contro il Pisa, il tecnico dello Spezoa Massimiliano Alvini ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“In settimana ci siamo confrontati e abbiamo analizzato il calo del secondo tempo visto contro la Feralpisalò e abbiamo lavorato affinché non ricapiti più, perché abbiamo rischiato che ci costasse caro, in una partita dominata in lungo e in largo, senza rischi fino all’86’.

La squadra sta bene, ha giocato una buonissima partita sia contro il Brescia che contro la Feralpi, obiettivamente avremmo meritato sei punti anziché quattro, ma comunque i ragazzi stanno bene e sono determinati a fare un’altra bella prestazione.

Il fatto che si giochi a Cesena non ci deve toccare, tocca solo a noi fare la partita e cercare di portare i tifosi dalla nostra parte. Sappiamo solo noi il nostro valore e ora è il momento di agire, sappiamo cosa vogliamo fare e, ripeto, tocca a noi.

Non sono intenzionato a cambiare tanto rispetto allo scorso turno, sicuramente il doppio centravanti è una soluzione che tengo in considerazione, perché abbiamo vari giocatori che possono interpretare il ruolo, ma la cosa importante è che la squadra abbia un equilibrio e stiamo lavorando in questa direzione.

Considero Salvatore Esposito un giocatore molto importante, con qualità assolute e penso che abbia la possibilità di crescere ulteriormente, perché il suo allenatore lo stima e pretende da lui una crescita costante: ha ancora tanti margini di miglioramento; la partita fatta contro la Feralpi è stata significativa, ma mi aspetto ancora passi in avanti da lui perchè è forte e può ancora migliorare.

Domenica ci vorrà equilibrio e continuità, abbiamo lavorato su questi due aspetti, abbiamo tanto bisogno di questo, la strada è stata tracciata nelle ultime due gare e l’obiettivo è continuare su questa via, ma siamo fiduciosi e determinati a farlo.

Tra centrocampo e attacco può giocare Kouda o un altro trequartista, così come potremo giocare con il doppio trequartista o con altre soluzioni; la partita di sabato scorso mi ha dato buoni segnali e cercherò di cambiare il meno possibile, cercheremo di fare le migliori scelte possibili per la squadra.

Per quanto riguarda il Pisa dico che ci aspetta un’avversaria tosta, abbiamo grande rispetto per loro, ma l’importante è mantenere il focus solo su di noi, tocca a noi e vogliamo continuare sul cammino intrapreso.

L’idea è di voler fare coesistere insieme Verde e Antonucci, ma sono giocatori che hanno bisogno di vivere una condizione ottimale, a me i giocatori tecnici piacciono molto e farò di tutto per farli giocare l’uno al fianco dell’altro, ma ogni partita è differente e ripeto, in primis è importante trovare l’equilibrio di cui necessitiamo.

Sarà importante avere l’atteggiamento giusto, sappiamo di essere in deficit rispetto alla classifica, anche se veniamo da due buoni risultati, c’è solo da andare in campo e dare il meglio di noi, per fare risultato e conquistare la fiducia dei nostri tifosi”.