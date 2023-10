Entella-Olbia, Gallo: partita estremamente importante

Le parole di mister Gallo alla vigilia di Entella-Olbia.

“Questa partita è estremamente importante e credo ci sia consapevolezza da parte di tutti. In primis per la classifica, ma anche per l’aspetto morale, un risultato positivo ti permette di lavorare con ancora più stimoli. I risultati però non piovono dal cielo ma sono frutto delle prestazioni. Il miglioramento deve passare dalla voglia di non commettere ingenuità individuali.

La squadra in settimana ha lavorato bene e con voglia. La società ci è stata vicina, anche il presidente è venuto a trovarci. Questi sono aspetti che rafforzano quella che è la bontà di questa società.

Due partite consecutive al Comunale? Quando giochi in casa tua devi difenderla. Uno a casa sua mette l’antifurto e la porta blindata, nessuno può entrare. Il ragionamento che dobbiamo fare è questo, nessuno può venire qui a portarci via i nostri mobili.

Sta crescendo la condizione fisica della squadra per quelli che sono i nostri parametri. Stiamo lavorando in modo diverso rispetto a prima, ci vuole tempo, dobbiamo mettere dentro ancora un po’ di benzina. Dobbiamo invertire un trend che non è in linea con le aspettative ma che rappresenta in questo momento la realtà, noi questa realtà dobbiamo guardarla in faccia”.