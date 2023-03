Spezia, lotta salvezza: calendario a confronto con Salernitana e Verona

Il prossimo mese appare davvero decisivo incrociando i calendari salvezza delle tre pericolanti Verona, Spezia e Salernitana, tenendo più distaccate Samp e Cremonese.

Lo Spezia è l’unica squadra che le incontra entrambe, ed entrambe in casa, nelle prossime quattro. Tra Spezia-Verona (5 marzo) e Spezia-Salernitana (2 aprile), ci sono due impegni per nulla facili: l’Inter in casa (10 marzo) e il Sassuolo in trasferta (17 marzo). La sosta che segue la trasferta in Emilia permetterà di recuperare definitivamente alcuni elementi che oggi si riaffacciano agli allenamenti, tra cui Bastoni e Zurkowski.

Il Verona va incontro a tre giornate fondamentali. Dopo l’impegno al Picco avrà in casa un Monza (12 marzo) che, contro la Salernitana, ha dimostrato qualche problema a mantenere la concentrazione stante l’obiettivo salvezza già raggiunto. Una settimana dopo ancora (19 marzo) la trasferta di Genova contro la Sampdoria che potrebbe essere una sorta di ultima chiamata per i blucerchiati. Poi arrivano le big anche per i gialloblù e per accelerare il passo servirebbero le imprese.

La Salernitana ha in questo momento una classifica che le permette una certa tranquillità, di fatto è ad un paio di vittorie dal traguardo. Domenica gioca a sua volta contro la Sampdoria in trasferta, poi avrà una seconda trasferta a San Siro contro il Milan (13 marzo). Prima di arrivare al Picco, c’è il sorprendente Bologna di Thiago Motta all’Arechi (18 marzo).