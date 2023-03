VM Motor team Martinotti al via del Motor rally show 2023, buona gara per Andrea Bernardi al Rally dei Laghi

Il weekend appena trascorso non è andato secondo i piani per gli equipaggi del VM Motor Team in gara alla Ronde del Canavese, che come tanti altri partecipanti sono stati sorpresi da una nevicata che ha spinto molti ad abbandonare volontariamente anzitempo la competizione per non prendere troppi rischi.

La gara che ha aperto la stagione piemontese ha avuto lo stesso epilogo per Tardito-Botta, Becuti-Barra, Crippa-Pecis e Bellini Pozzi.

Decisamente meglio è andata ad Andrea Bernardi e Chiara Battistelli, che con una Peugeot 207 hanno primeggiato in classe Super 2000 al Rally dei Laghi, prima gara della Coppa Italia Zona 2 che si è disputata a Varese.

Il prossimo weekend vedrà invece impegnati Lorenzo Martinotti e Carol Natali, che con una Peugeot 106 saranno al via del Motors Rally Show di Pavia, che sabato 4 e domenica 5 marzo si disputerà sulla pista di Castelletto di Branduzzo con il format del Rally Circuit.