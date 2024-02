Varato a Genova il nuovo Tankoa T450 M/Y GO

L’ultima frontiera del lusso nautico

Genova – L’emozione ha pervaso il polo costruttivo di Genova con il varo del nuovo Tankoa T450, ribattezzato M/Y GO, un’opera d’arte nautica destinata a solcare i mari con stile e prestigio.

Questa prima unità della serie, venduta alla fine del 2021 poco dopo la sua presentazione, rappresenta una pietra miliare nell’offerta di yacht di lusso di Tankoa, portando i valori di qualità, comfort e innovazione su una scala più compatta.

Progettato in acciaio e alluminio dal rinomato Cassetta – Yacht Design & Architecture, il T450 si distingue per il suo design senza tempo arricchito da audaci elementi verticali e linee orizzontali pulite, creando un equilibrio perfetto tra eleganza e innovazione.

L’armatore americano, accompagnato dall’Italian Yacht Group di Ft Lauderdale, ha contribuito a rendere questa prima unità un capolavoro, richiedendo un aumento della stazza lorda da 430 a 450 GT per garantire un maggiore volume interno senza compromettere l’eleganza delle linee.

Claudio Corvino, responsabile vendite e sviluppo commerciale per le Americhe e l’Asia-Pacifico, commenta entusiasticamente: “Il nuovo T450 M/Y Go rappresenta un’importante aggiunta alla flotta di Tankoa, offrendo grandi volumi e linee slanciate. È il risultato di un grande lavoro di squadra tra cantiere, armatore e studio di design”.

Con una spaziosa cabina armatoriale a prua sul ponte principale e cinque suite per gli ospiti sul ponte inferiore, il M/Y Go offre lusso e comfort ineguagliabili.

Ampie finestrature inondano gli interni di luce naturale, mentre il beach club, dotato di murate laterali abbattibili e un lettino prendisole scorrevole, offre un’oasi di relax sulla poppa.

Il sundeck ospita una vasca idromassaggio e un’area pranzo ombreggiata, mentre l’upperdeck offre uno sky-lounge, una palestra e una zona esterna con focolare a prua.

Con una seconda unità già venduta e in costruzione, Tankoa si prepara a consegnare il M/Y Go in primavera, pronto a lasciare il segno nei saloni nautici internazionali autunnali.