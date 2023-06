Silvio Berlusconi, i funerali a Milano mercoledì 13. Le reazioni all’estero

Silvio Berlusconi è morto, questa mattina, all’età di 86 anni. Il governo ha proclamato il lutto nazionale per mercoledì, la giornata dei funerali di Stato.

La cerimonia si svolgerà nel Duomo di Milano, alle ore 15 di mercoledì 14 giugno e sarà celebrata da monsignor Mario Delpini.

Il feretro di Berlusconi è stato trasportato a Villa San Martino, ad Arcore.

Nel mentre sulla torre dei i ripetitori sugli studi televisivi di Mediaset di Cologno Monzese, si alternano da stamattina due scritte: “Ciao Papà” e “Grazie Silvio”.

Tante le reazioni dall’estero alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Oltre a Puntin, anche Lukashenko dalla Bielorussia, ha esteso le condoglianze alla famiglia e agli amici di Silvio Berlusconi

“Con grande tristezza qui nella Repubblica di Bielorussia – scrive il Presidente Lukashenko secondo quanto riporta Ria Novosti- abbiamo appreso la notizia della morte dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Silvio Berlusconi, noto per una serie di importanti eventi in Italia e in Bielorussia. Era una persona brillante e di talento, un uomo d’affari di successo e un politico autorevole e lungimirante, capace di valutare la situazione in modo indipendente, di prendere decisioni efficaci e di esserne responsabile”.

Il Capo dello Stato ha sottolineato che Silvio Berlusconi sarà ricordato come un uomo di eccezionale carisma e un patriota che ha contribuito a consolidare la società italiana e a rafforzare le posizioni internazionali del Paese ben oltre i suoi confini.

“Se ne è andato il grande combattente”, scrive su Twitter il premier ungherese Viktor Orban pubblicando una foto che lo ritrae con il Cavaliere con scritto, in italiano, “riposa in pace amico mio!”.

“Addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l’energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace”, scrive il presidente del Gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber.

“Un personaggio atipico, con una vita fuori dal comune e dal percorso folgorante, Silvio Berlusconi ha innegabilmente segnato la vita politica italiana. All’Italia in lutto, rivolgo le mie condoglianze”, scrive in un tweet la capogruppo del Rassemblement National all’Assemblea Nazionale di Parigi ed ex candidata alle presidenziali francesi, Marine Le Pen.

Personnage atypique, à la vie hors norme et au parcours fulgurant, Silvio Berlusconi a indéniablement marqué la vie politique italienne. À l’Italie en deuil, j’adresse mes condoléances. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 12, 2023