Putin: Silvio grande amico e leader, ha lavorato per l’amicizia tra Europa e Russia

“Ha lavorato per l’amicizia tra Europa e Russia ed era un uomo straordinario. Il suo privilegio? Dire quello che pensava. Un grande leader e un grande amico”.

Lo ha dichiarato stamane il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin che, anche a nome del suo popolo, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex premier italiano Silvio Berlusconi.

Putin è stato fra i primi leader mondiali a rendere omaggio alla figura di Silvio Berlusconi, amico storico del presidente di Forza Italia: “La morte di Berlusconi è una perdita irreparabile e un grande dolore” ha affermato in un messaggio di condoglianze inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Ho sempre sinceramente ammirato – ha aggiunto Putin in un post pubblicato sul sito web del Cremlino – la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. In ognuno dei nostri incontri mi trasmetteva la sua incredibili vitalità, il suo ottimismo e il suo senso dell’umorismo. Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico, che ha dato un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa”.

Anche l’ambasciata russa a Roma, pubblicando su Twitter una foto in bianco e nero del Cavaliere, ha scritto: “Siamo sconvolti dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Un grande statista che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia, del mondo e dei rapporti italo-russi. Un visionario, un uomo dalle grandi capacità e dal grande cuore. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, al popolo italiano”.

— Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) June 12, 2023