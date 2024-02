Sestri Ponente, gravi condizioni igieniche: chiusa impresa alimentare

Ieri pomeriggio la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Genova, di concerto con personale del Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL3, ha sottoposto a controllo vari esercizi pubblici ubicati nella delegazione di Sestri Ponente.

Il tutto nell’ambito delle ordinarie attività di controllo agli esercizi commerciali.

In particolare in un’impresa alimentare, situata nella centralissima via Sestri, il personale ispettivo ha rilevato gravi condizioni igieniche e manutentive nei locali adibiti alia preparazione, conservazione e vendita degli alimenti.

Circostanza che ha comportato I’immediata sospensione totale dell’attività per motivi d’urgenza, sino all’avvenuta rimozione delle condizioni di non conformità.

Sono state elevate sanzioni per 5000 euro.