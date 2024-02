Sanremo: Costa Smeralda ospita il Campionato Mondiale del Pesto

Il prestigioso Campionato Mondiale del Pesto ha fatto tappa a Sanremo, precisamente a bordo della nave Costa Smeralda, portando con sé l’entusiasmo e la passione per questa eccellenza culinaria ligure.

Lo chef Roberto Panizza ha supervisionato attentamente la competizione, che ha visto sfidarsi i partecipanti per guadagnarsi un posto nella finale prevista a Genova il prossimo 23 marzo.

La giuria, composta da illustri personalità come il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti, il comandante della Costa Smeralda Giovanni Cosini, lo chef Roberto Panizza e il ristoratore Marco Belloni, ha selezionato Laura Finotti come vincitrice della serata.

La Costa Smeralda, già nota come palcoscenico musicale durante il Festival di Sanremo, ha ospitato con orgoglio questo evento legato alla celebrazione del pesto, vero capolavoro della Liguria.

Anche il gigantesco mortaio da 6 metri per 8, con relativo pestello, è stato protagonista sulle spiagge di Sanremo, offrendo un’atmosfera di festa e musica all’Arenella, a pochi passi dal Teatro Ariston.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha sottolineato l’importanza di promuovere le eccellenze del territorio ligure, come il pesto, in eventi di grande risonanza nazionale e internazionale come il Festival di Sanremo.

Costa Crociere, tra i principali protagonisti del settore crocieristico ligure, ha ribadito per voce dell’Ad Zetti, il proprio impegno nel valorizzare il contesto locale integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante.

In conclusione, eventi come il Campionato Mondiale del Pesto rappresentano un’opportunità unica per promuovere la cultura enogastronomica della Liguria e offrire agli ospiti di Costa Smeralda un’esperienza indimenticabile, scoprendo le meraviglie del territorio ligure attraverso il gusto e la tradizione culinaria.