Serena Pasqua 2024 da LN: tra focaccia, uova e qualche scherzetto!

Genova – Genova, la Superba si prepara a festeggiare la Pasqua con il consueto mix di tradizione e allegria. Tra le suggestive processioni religiose e le tavole imbandite di prelibatezze, non mancheranno i classici scherzetti goliardici che rendono questa festività unica.

Colomba, uova di cioccolata, ma anche focaccia

Nelle panetterie e nei supermercati della città regna già un tripudio di profumi e sapori. La focaccia genovese, regina indiscussa della tavola pasquale, si accompagna alle uova di cioccolata decorate con maestria, ai cavagnetti, dolci di pasta frolla della tradizione ligure, per arrivare alle più classiche colombe.

I bambini, in particolare, attendono con trepidazione il momento di scartare le loro uova, cercando sorprese e cioccolatini all’interno.

Pasquetta in gita o al museo

Per chi desidera trascorrere una Pasquetta all’insegna del divertimento, sono numerose le alternative offerte dalla città, tempo permettendo.

Dalle gite in barca in partenza dal Porto Antico, alle passeggiate sulle mura ai forti, passando per visite ai musei e monumenti, come il Palazzo Ducale o l’Acquario di Genova.

E per gli amanti della tradizione, immancabile la gita fuori porta, magari in uno dei borghi pittoreschi che circondano Genova, come Portofino o Camogli.

Scherzetti goliardici: una tradizione da non perdere

La Pasqua a Genova è anche sinonimo di scherzetti goliardici. Da non dimenticarsi, infatti, che lunedì, giorno di Pasquetta, è proprio per il 1 aprile.

Ma attenzione a non esagerare! Lo spirito goliardico deve sempre essere accompagnato dal rispetto e dalla gentilezza.

Auguri di Pasqua da Genova

La redazione di LiguriaNotizie.it augura a tutti i suoi lettori una Pasqua serena e gioiosa, ricca di affetto e di momenti felici.

Che sia un’occasione per stare insieme alle persone care e per godere delle semplici gioie della vita.

E non dimenticate: a Pasqua, un sorriso è il regalo più bello!

Pasqualina, antica ricetta del XVI secolo e prelibatezza genovese

Quaresimali, dolcetto prelibato della tradizione genovese

Le borragini, ruvide ma raffinate e gustose nei pansoti