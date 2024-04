Prima S. Messa di Pasqua con S. E. Marco Tasca presso Anffas Genova

Nei locali del Centro di Riabilitazione Jona di Anffas Genova sito in Via Parini 27 cancello nel quartiere di Albaro come ormai da tradizione da oltre trent’anni, viene celebrata stamane con la presenza di S. E: il Cardinale Arcivescovo di Genova Marco Tasca la prima Santa Messa di Pasqua alle ore 8:45.

Le famiglie dell’Anffas di Genova e i loro ragazzi si riuniranno intorno a S,E, per la celebrazione pasquale a cura della Cooperativa Sociale Genova Integrazione di Anffas.

I ragazzi saranno lieti di dare il benvenuto a chi vorrà intervenire e a ringraziare personalmente Monsignor Tasca per aver voluto essere sempre presente in questa ricorrenza.

Info: Cooperativa Sociale Genova Integrazione S.C.A.R.L. a marchio Anffas Liguria, Via Della Libertà 6 int. 5-6, 16129 Genova, tel. 0105762517, fax. 0105762541, cell. 3404526012, mails direzioneaffarigenerali@anffas-genova.it, gabriella.salvatori@anffas-genova.it, segreteriatecnica@pec.anffas-genova.it, web www.anffas-genova.org

Marcello Di Meglio