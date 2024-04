Bargagli, Frana lungo la SS45 variazioni al servizio Bus Amt

Bargagli, frana lungo la provinciale SS45 variazioni al servizio Bus Amt.

A causa di un movimento franoso lungo la provinciale SS45 nel comune di Bargagli, la linea bus Amt 725 effettua servizio sul percorso Torriglia – Bargagli con coincidenza località Sotto colle con la linea 726 e con il normale orario programmato.

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta la linea 725 effettuerà un servizio dedicato sulle seguenti corse. Le corse in partenza da Torriglia e dirette a Bargagli così come per il ritorno hanno coincidenza con la linea 726 Genova via Davagna per chi volesse scendere a Genova con il mezzo pubblico.

In località La Presa è stato istituito un servizio navetta per raggiungere Prato. Le corse si sono ogni ora (clicca qui per consultare l’orario). Ci sarà la coincidenza con la navetta per Cisiano che collega Terrusso e Viganego (clicca qui per consultare l’orario). Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta la navetta Cisiano – Viganego effettuerà un servizio dedicato con le seguenti partenze 07.30-09.30-11.30-14.30-16.30-18.30. ABov

Aggiornamento del 30 marzo: frana lungo la SS45 a Bargagli