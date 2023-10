L’Unuci Sanremo si occupa anche di beneficenza pro Nepal

SANREMO- Proseguono le iniziative della sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia) di Sanremo-Imperia, presieduta dal Capitano Domenico Prevosto. Nei giorni scorsi i graduati ponentini hanno organizzato una interessante conferenza nella Sala “La Piccola” ad Ospedaletti. Si è trattato anche di una iniziativa dal risvolto benefico: la raccolta di occhiali da sole usati che verranno portati nel prossimo viaggio in Nepal che compirà il relatore della conferenza il dottor Franco Lupi. L’evento, che è stato organizzato dall’UNUCI in collaborazione con il neonato Lions Club Ufficiali d’ Italia, era intitolato: Nepal “in vista”… un viaggio in alta quota tra i villaggi Sherpa per visitare gli occhi di chi vive a 4mila metri”.

“Si è trattato – ci ha spiegato il presidente del sodalizio militare matuziano Domenico Prevosto- di un interessante incontro promosso dal Comune di Ospedaletti, ufficio cultura, dal Lions Club Ufficiali d’Italia e dall’ UNUCI Sanremo-Imperia, sul viaggio in Nepal del medico chirurgo oculista Franco Lupi. All’incontro hanno partecipato anche le classi terze della scuola media di Ospedaletti. Il dottor Lupi ha illustrato l’attività svolta a 4000 metri di altitudine, ha raccontato l’esperienza di visitare agli occhi i bambini tibetani e la loro gioia nel ricevere centinaia di occhiali da vista. Per poter raggiungere la zona in cui ha operato ha dovuto affontare un percorso, di tipo alpinistico, durato tre giorni. I nostri club hanno promosso, in occasione dell’incontro, un service per la raccolta di occhiali da sole usati al quale hanno aderito entusiasticamente i ragazzi delle scuola consegnandoci decine di occhiali”.

Nei giorni precedenti una nutrita delegazione dell’ UNUCI ha preso parte alle numerose iniziative per i festeggiamenti di San Romolo che si concluderanno oggi nella Basilica Concattedrale di San Siro con la Santa Messa alle ore 18 e 15 in Suffragio dei Defunti della Famija Sanremasca e di tutta la Città di Sanremo.

Il primo novembre è in programma la cena di fine mandato cui parteciperanno un gran numero di soci e di simpatizzanti. Si tratta di un appuntamento nel quale il presidente Domenico Prevosto avrà l’occasione di fare il bilancio degli anni in cui ha guidato la sezione di Sanremo ed Imperia :“Ho l’onore di invitare tutti i soci, gli amici ed i nostri simpatizzanti – prosegue Prevosto- alla cena in occasione del termine del mio incarico come Presidente di sezione. L’ appuntamento è per le 20 e 30 al Ristorante del tennis Club in Corso Matuzia. Alla cena sono naturalmente inviati anche i soci del Lions Club Ufficiali d’ Italia”. Per il prossimo 11 novembre dalle ore 9 alle ore 12 nella sede della sezione, in Via Pallavicino, 4 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del presidente e di tre membri del consiglio direttivo del sodalizio militare matuziano. Nei mesi scorsi l’ UNUCI Sanremo ha organizzato molte ed interessanti conferenze con relatori di grande livello come il Generale Marcello Bellacicco, il Colonnello Riccardo Lanteri ed il generale Paolo Capitini. Per iscriversi (ed è possibile farlo anche come simpatizzanti) è sufficiente inviare la domanda al segretario di UNUCI Sanremo, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it.

Per chi volesse invece conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di Sanremo- Imperia, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it oppure telefonando al numero 3472916280.

La segreteria è aperta il lunedì, dalle 10 alle 12 ed il mercoledì, dalle 16 alle 18.

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) è l’associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano. Dell’Unuci fa parte anche la Riserva Selezionata.