Samp-Salernitana, il pareggio questo sconosciuto

La Samp non ha pareggiato nessuno dei sette incontri di Serie A contro la Salernitana (3V, 4P): quella campana è infatti l’avversaria che i doriani hanno affrontato più volte nella competizione senza terminare neanche una gara in equilibrio. La Salernitana ha vinto le ultime due gare nel massimo campionato contro la Sampdoria e per la prima volta può vincere tre incontri consecutivi nella competizione contro una singola avversaria. Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Salernitana è quella contro cui la Sampdoria ha subito in media più reti a partita (1.86 in sette precedenti). La Sampdoria è la squadra contro cui la Salernitana ha realizzato in assoluto più gol in Serie A (13 in sette precedenti). La Sampdoria ha vinto soltanto uno degli ultimi 13 confronti in Serie A contro squadre campane (1N, 11P), proprio contro la Salernitana (2-0 nel novembre 2021) – I blucerchiati non hanno trovato il gol in cinque degli ultimi sette precedenti contro squadre di questa regione nella massima serie.