Il 2 aprile con Flying Angels a Milano Marathon Charity

Meno di un mese alla Milano Marathon. Domenica 2 aprile torna la Milano Marathon e la possibilità di correre per sostenere i voli salvavita di bambine e bambini affetti da gravi cardiopatie organizzati da Flying Angels Foundation Onlus di Genova.

Come Bronze Partner del Milano Marathon Charity Program, Flying Angels Foundation parteciperà con 16 staffette solidali. 42 Km divisi in 4 frazioni per un unico obiettivo: raccogliere insieme a tutti i suoi team un totale di 7200 €uro per far volare 12 bambini e salvare le loro vite. Questo è il traguardo più importante che Flying Angels Foundation vuole tagliare Si puo’ correre sotto l’egida del sodalizio benefico con sede a Genova. Ci sono tre modi per farlo:

1 Come Azienda: correre una o più staffette solidali è l’occasione di realizzare un progetto di team building e di responsabilità sociale. Contattare Flying Angels Foundation per avere tutte le informazioni e partecipare come azienda.

2 Si puo’ partecipare anche come appassionato di corsa e di solidarietà, creando la propria squadra a sostegno di Flying Angels. Scrivere, dunque all’indirizzo mail angeli@flyingangelsonlus.org. Verranno inviate tutte le indicazioni su come partecipare alla staffetta solidale.

3 Se invece il 2 aprile si ha già un impegno o correre non è nelle proprie gambe, si puo’ comunque essere parte della squadra di Flying Angels con una tua donazione a sostegno del progetto “Salvali con il cuore!” In tal modo si puo’ sostenere un volo salvavita.

Flying Angels ha già le scarpe ai piedi ed è pronta a correre veloce e lontano insieme a chiunque voglia aderire. Roberta è la Referente Progetto Milano Marathon per Flying Angels Foundation.

Si trovano maggiori dettagli sull’evento e su come partecipare sul sito web di Flying Angels ma per qualsiasi dubbio si puo’ contattare anche il numero 0100983277.

Chi è Flying Angels Foundation

Aiuta i bambini malati: solo insieme si possono farli arrivare, grazie a un volo, in ospedale. Tutto è iniziato così. Flying Angels dopo aver assistito alla tragica morte del piccolo Yuthi. Il bambino appena nato aveva bisogno di un intervento al cuore. In Romania non c’era un medico in grado di operarlo ma si era trovata una soluzione qui in Italia. Purtroppo nel tempo perso a cercare fondi per pagare i biglietti aerei, il bimbo non ce l’ha fatta. Da allora si è capito che si doveva fare qualcosa per evitare che questa terribile storia si ripetesse.

Il sogno è diventato realtà nel 2012: con un gruppo di imprenditori liguri è stata fondata Flying Angels. La generosità di sostenitori e amici ha permesso in seguito a tanti bambini di salire su un aereo per ricevere cure le mediche salvavita. Una piccola parte di Yuthi continua a vivere in tutti questi bambini.

Info e contatti: Flying Angels Foundationm Via San Luca 2, 16124, Genova, Italia, tel. 0100983277 Per emergenze, cell. 3343410345, mail info@flyingangelsonlus.org, segnalazioni casi a voli@flyingangels onlus.org, segreteria segreteria@flyingangelsonlus.org.

