Romeno ferito da un vicino di casa sulle alture di Sanremo

Un uomo è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta sulle alture di Sanremo, a Poggio, nel corso di una lite con un vicino di casa.

La vittima, un romeno, è attualmente ricoverata in ospedale, anche se non sembra essere in pericolo di vita.

L’episodio ha avuto luogo durante una discussione, culminata poi in una violenta aggressione a colpi di arma da fuoco. Dopo essere stato inizialmente soccorso dalla sorella e trasportato in auto verso Valle Armea, l’uomo è stato nuovamente attaccato dal suo aggressore, che lo ha inseguito fino al luogo del secondo ferimento.

Al momento, i Carabinieri stanno attivamente cercando l’aggressore, mentre l’indagine continua.

L’unico testimone diretto degli eventi è il fratello del ferito, il quale potrebbe fornire importanti dettagli per far luce sull’accaduto.