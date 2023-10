Rinviata la Camminata tra gli Olivi a Sestri Levante, quindi per tutti gli appassionati avrà luogo domenica 12 novembre 2023

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale le Città dell’Olio e organizzata dalla società in-house Mediaterraneo Servizi, in collaborazione con il Comune di Sestri Levante e la Cooperativa degli Olivicoltori Sestresi, in programma per questo weekend, è stata rinviata a domenica 12 novembre a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche previste.

La Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, sarà dedicata al turismo dell’olio! L’appuntamento è previsto quindi domenica 12 novembre a Sestri Levante presso la Cooperativa degli Olivicoltori Sestresi (Località Valle Ragone), a partire dalle ore 10:00, sarà possibile visitare l’oliveto didattico della Cooperativa in compagnia di un esperto dell’olivicoltura che svelerà ai partecipanti preziosi segreti e curiosità della produzione olearia.

Durante la visita i partecipanti avranno modo di comprendere l’evoluzione tecnica di una tradizione che affonda le radici nei secoli grazie alla presenza dell’antico frantoio e di quello moderno.

A fine percorso, sarà offerta una degustazione dell’olio locale accompagnato da alcuni prodotti tipici del nostro territorio.

La visita guidata all’oliveto della Cooperativa degli Olivicoltori Sestresi è gratuita.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta l’iscrizione entro le ore 17.00 di venerdì 10 novembre all’ufficio IAT al numero 0185 478 530 oppure scrivendo una mail a iat@mediaterraneo.it