Recco. Trofeo delle Regioni, la Liguria trionfa con Rebecca Novella e Federica Soro.

C’è un buon gruppo di giovani atleti di Recco nella vittoria della Liguria al “Trofeo delle Regioni”: Rebecca Novella, classe 2009, al secondo anno della competizione, nel ruolo di attaccante,

possiamo definirla una veterana della gara, Federica Soro, classe 2010, difensore/marcatore del centroboa, è in vasca da sette anni. La conquista del podio per due giovanissime e bravissime pallanuotiste, per cui la vasca è una tradizione di famiglia, è quasi naturale.

Rebecca frequenta il liceo Scientifico mentre Federica la scuola media, militano rispettivamente nelle squadre del Sori e del Bogliasco con ottimi risultati.

«A nome della città e mio personale desidero esprimere vivissimi complimenti a Rebecca e Federica per la prestigiosa vittoria a livello nazionale – ha detto il sindaco Carlo Gandolfo – risultato che va a impreziosire le loro carriere sportive.

Il nostro sentito ringraziamento va a loro, poiché rappresentano un esempio per tutti i giovani recchesi. Con impegno, costanza e talento, nessun traguardo è precluso.

Lo sport non solo promuove uno stile di vita salutare, ma offre anche l’opportunità di crescere in modo sano, coltivare passioni e favorire i rapporti sociali. Brave». ABov