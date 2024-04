Speranza archiviato, Becchi: ma il popolo ha diritto di conoscere verità

Vaccini anti Covid. Archiviato l’ultimo procedimento sull’ex ministro della Salute Roberto Speranza (Pd). Non poteva andare diversamente. Si sarebbe aperto il vaso di Pandora che tutti o quasi tutti vogliono tenere ben chiuso.

Il Tribunale dei Ministri archivia procedimento contro Speranza

Non ci sono ancora le motivazioni, ma credo che il gioco sarà allo scarica barile: Speranza ha fatto soltanto quello che le autorità preposte al controllo dei farmaci dicevano di fare.

Non è del tutto vero perché nessuna autorità gli ha chiesto di vietare le autopsie e di procedere alle cremazioni forzate, ma su questo non indaga nessuno.

In certi casi per giustificare l’azione di un politico basta dire che è corretta?

E quando il politico prende una decisione corretta?

Quando esegue gli ordini delle aziende farmaceutiche che stanno dietro le autorità del farmaco è corretto?

Oppure quando prende decisioni “corrette” sotto il profilo della legge e della Costituzione?

Se c’è una legge che dice che vanno fatte le autopsie e tu politico dici non vanno fatte è corretto il tuo comportamento?

Se c’è una legge che vieta le cremazione forzate e tu le fai fare è corretto il tuo comportamento?

Come che sia i politici non pagano mai, a volte tocca ai medici, nella maggior parte a nessuno.

La 18enne di Sestri Levante Camilla Canepa è morta di vaccino? No, secondo la Procura di Genova la colpa è di certi medici che non l’avrebbero curata in modo adeguato.

È una distorsione totale della verità, ma ormai ci siamo abituati.

Di fronte a tale ingiustizia si può ben capire l’irritazione non dei non vaccinati, ma dei vaccinati che hanno subìto dei danni e che ora trattano a male parole Speranza.

Però se gli gridi contro “assassino”o “dovresti finire in galera” io non vedo in questo nessuna minaccia, ma una reazione comprensibile da parte di chi sa di patire un’ingiustizia.

Non ci resta che sperare nella commissione parlamentare di inchiesta, ma è una flebile speranza.

La verità però prima o poi verrà a galla, sta già venendo a galla e noi dobbiamo continuare a coltivarla nonostante tutto. Prof. Paolo Becchi