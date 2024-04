Pallanuoto: la recchese Giulia Quatrale, brilla nel Trofeo delle Regioni

Pallanuoto: la giovane pallanuotista recchese Giulia Quatrale brilla nel “Trofeo delle Regioni”.

Pallanuoto, Giulia Quatrale ha ricevuto le congratulazioni del sindaco di Recco Carlo Gandolfo per le sue eccellenti prestazioni sportive. Questa atleta recchese è la stella nascente nel panorama sportivo nazionale.

Quatrale ha anche contribuito alla vittoria della Liguria nel “Trofeo delle Regioni”, un torneo riservato alle atlete nate nel 2009. Giulia, che ha assunto il ruolo di portiere, ha già un bel curriculum sportivo nonostante la sua giovane età.

«Eccellere a livello nazionale è sempre motivo d’orgoglio – ha detto il sindaco Gandolfo – ma in questa occasione, come recchesi, siamo particolarmente grati a Giulia per aver portato la squadra della Liguria sul podio».

La giovane atleta, che frequenta il liceo scientifico a Recco,15 anni a maggio, ha dimostrato il suo talento nella pallanuoto negli ultimi due anni.

Prima di scoprire la sua passione per questo sport, si era dedicata al judo e al tennis. Ora, si allena nel Camogli, dove sta ottenendo risultati eccellenti. ABov