Recco, Renata Briano presenta il suo libro: La Liguria in cucina

Recco, La Liguria in cucina: omaggio alla gastronomia del territorio.

Presentazione del libro “La Liguria in cucina”. Sarà una serata all’insegna della cultura gastronomica, quella in programma giovedì 18 aprile, alle ore 18, in Sala Polivalente durante la quale la food blogger genovese Renata Briano, autrice di “La Liguria in cucina”, dialogherà con l’agricoltore e creator digitale Luciano Ricci.

L’evento è organizzato dal Comune di Recco in collaborazione con Pro Loco e Libreria Capurro. Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha espresso il suo apprezzamento per l’opera che sottolinea la ricchezza culinaria della Liguria.

«Il volume, che costituisce un viaggio tra odori, colori e sapori è un omaggio alle tradizioni regionali, è pronto a varcare i confini nazionali.

Non poteva che essere presentato anche a Recco, considerata la capitale gastronomica della Liguria, dove le tradizioni culinarie sono particolarmente vive. La cucina come forma d’arte è un importante veicolo di promozione territoriale».

Con una lunga carriera politica alle spalle, prima come assessore provinciale e regionale poi da eurodeputato, Renata Briano ha saputo coniugare la sua esperienza con la passione per la cucina.

Il suo blog è molto seguito “La nostra politica in cucina” e migliaia di follower sui social dove ha pubblicato circa 2.000 ricette.

«In questo lavoro c’è tutta la liguritudine, come mi piace chiamare il sentimento che sta a metà tra l’amore e la gratitudine per tanta bellezza e bontà» scrive l’autrice. L’opera bilingue, è arricchita da codici QR che rimandano a video correlati. ABov