Galliera, Polizia locale spruzza spray urticante: diversi pazienti e 8 sanitari intossicati

Sono 2 i medici e 6 tra infermieri e OSS, oltre a diversi pazienti, rimasti intossicati intorno alle 16 di ieri nell’area del post triage dell’ospedale Galliera di Genova, quando gli agenti di una squadra della Polizia locale di Genova hanno spruzzato lo spray al peperoncino in ambiente chiuso per bloccare e sedare un paziente in attesa di Tso.

Lo spray urticante ha ovviamente creato grossi problemi all’interno del Pronto soccorso, con irritazioni alle vie respiratorie a tutti i presenti, dagli operatori sanitari ai pazienti.

E così il reparto del Galliera è rimasto così chiuso ai cittadini e ai pazienti per almeno due ore.

Lo hanno confermato ieri sera i responsabili della direzione sanitaria dell’E.O. Ospedale Galliera in una nota di aggiornamento sull’episodio.

“Intorno alle ore 16 – si legge nella nota ufficiale – un uomo è stato portato al Pronto soccorso dell’E.O. Ospedali Galliera in evidente stato di alterazione per l’esecuzione di un TSO accompagnato dalla Polizia Locale.

L’uomo, prima di essere sottoposto alla visita in psichiatria, e’ andato in escandescenze.

Per immobilizzarlo, nella concitazione del momento, è stato utilizzando lo spray al peperoncino in dotazione che ha provocato un principio di intossicazione tra le persone presenti nell’area post triage del pronto soccorso.

Alcuni pazienti sono stati tempestivamente trattati e posti sotto ossigeno per disturbi respiratori e non presentano criticità.

Anche il personale medico ed infermieristico presente al momento della colluttazione ha subito un principio di intossicazione.

Per questo motivo i sanitari del 118, opportunamente allertati, hanno bloccato i flussi di arrivo al Pronto soccorso. La situazione è poi tornata alla normalità e il reparto è nuovamente accessibile”.