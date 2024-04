Staglieno, sfonda porta di casa e schiaffeggia ex moglie: 63enne arrestato

Ha preteso di entrare a casa della ex moglie e dopo avere sfondato la porta l’ha aggredita schiaffeggiandola. E’ accaduto lo scorso 10 aprile a Genova Staglieno.

Si tratta di un 63enne, che è stato arrestato grazie all’intervento dei vicini di casa e di un poliziotto fuori servizio che hanno avvisato gli agenti delle Volanti.

Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violazione di domicilio.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Il 63enne si è presentato dalla ex moglie, che lo aveva già denunciato in passato per alcune violenze, pretendendo di entrare.

Al rifiuto della donna, ha cominciato a colpire a calci la porta fino a sfondarla e, una volta dentro l’appartamento, si è avvicinato alla ex moglie e le ha dato un violento schiaffo.

I vicini di casa e un poliziotto libero dal servizio hanno sentito le urla e hanno chiamato il 112.

Gli agenti delle Volanti lo hanno raggiunto poco distante mentre cercava di scappare.

Quando lo hanno fermato il 63enne ha provato a reagire, ma è stato bloccato e arrestato.

Lo scorso 10 aprile i poliziotti genovesi sono intervenuti anche per un allontanamento urgente dalla casa famigliare di un 53enne, nel quartiere di San Teodoro.

Anche in questo caso, i responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità del 53enne.

Già in passato ammonito dal Questore per maltrattamenti alla moglie, che è arrivato a casa ubriaco e per due volte ha minacciato la donna.

I poliziotti a fatica sono riusciti a sedare gli animi, convincendo il 53enne a recarsi presso l’ospedale Galliera per essere sottoposto a cure mediche.