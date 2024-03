Recco, conclusa l’asfaltatura in via Cornice Golfo Paradiso

Recco, conclusi i lavori di asfaltatura in via Cornice Golfo Paradiso.

Con la chiusura del cantiere sono terminati in questi giorni i lavori di asfaltatura in via Cornice Golfo Paradiso. Lungo i lati della carreggiata, sono stati sistemati i cestini getta carte che prima non erano presenti.

L’intervento si è reso necessario in seguito all’ammodernamento della fognatura, realizzato da Iren in sinergia con l’Amministrazione comunale di Recco, permettendo di eliminare gli annosi problemi di sversamento fognario in quella zona, che causavano continui disagi ai residenti, oltre che danni all’ambiente.

«Si tratta – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente e verde Edvige Fanin – di un intervento importante per la sicurezza della viabilità del nostro territorio.

Ringraziamo anche i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante il periodo dei lavori. L'impegno dell'amministrazione comunale continua nel perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di rendere Recco una città sempre più accogliente».