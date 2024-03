Genova, allerta gialla per temporali: le disposizioni del COC

I consigli per la cittadinanza

Genova – Il Centro Operativo Comunale (COC) di Genova ha diramato l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse sul territorio cittadino, dalle ore 00:00 di domenica 10 marzo alle ore 12:59. La Protezione Civile invita i cittadini ad adottare comportamenti di autoprotezione per la propria sicurezza.

Le disposizioni del COC

Proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali al piano strada e chiudere porte di cantine, garage e seminterrati.

Spostare auto e moto in zone non soggette ad allagamenti.

Tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica.

All’entrata in vigore dell’allerta

Tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e seguire le indicazioni delle autorità, radio, tv e fonti di informazione ufficiali.

Stazionare in luoghi sicuri, evitando zone soggette ad allagamenti come sottopassi, strade vicino ad argini di torrenti, ponti, passerelle e zone basse della città.

Non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada fino alla fine dell’evento, salendo ai piani superiori e senza usare l’ascensore.

Precauzioni per il vento forte

Prestare massima attenzione alla possibile caduta di rami e alberi.

Monitoraggio e interventi

I principali corsi d’acqua del territorio comunale saranno monitorati dai volontari di Protezione Civile e dalla Polizia Locale.

Restano chiusi cantieri e scavi negli alvei dei torrenti.

È vietato il transito pedonale sulla passerella di Passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Consigli per la cittadinanza

Seguire le indicazioni delle autorità e i canali di informazione ufficiali.

Limitare gli spostamenti e non sostare in zone a rischio.

Prestare attenzione ai segnali di allerta e di pericolo.

In caso di emergenza, contattare i numeri di soccorso: 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Emergenza Sanitaria).

La Protezione Civile ricorda che la collaborazione e la responsabilità di tutti i cittadini sono fondamentali per affrontare al meglio le situazioni di rischio.

Per informazioni e aggiornamenti

Sito web del Comune di Genova: https://www.comune.genova.it/

Sito web di Arpal Liguria: https://www.arpal.liguria.it/

Numero verde Protezione Civile: 800 94 94 94

Link utili

https://smart.comune.genova.it/content/piano-di-emergenza-del-comune-di-genova-0

https://allertaliguria.regione.liguria.it/

https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/contact-center/