Quinta edizione di Chiavari. Cammina, pedala, gioca! 29 attività in due giorni, Sabato 27 e domenica 28 maggio

Sabato 27 e domenica 28 maggio ritorna Chiavari. Cammina, pedala, gioca! Appuntamento in piazza Matteotti per due giorni dedicati alla mobilità sostenibile e alle politiche green. L’evento è organizzato dal comune di Chiavari in collaborazione con AVIS, Bike Land School e FIAB, Croce Verde, DLF, Genova Parkour, Imagine, Mamapacha, Marinella Raccontastorie, Nupa, PuliAmo Sentieri, Run&Walk Chiavari, Slackline Genova e Società Economica Chiavari.

Saranno tantissime le attività organizzate in diversi punti della città e all’aria aperta. Escursioni tra crêuze e sentieri, scuola di educazione stradale, tour guidati in e-bike, skateboard, parkour, laboratori, spettacoli e gonfiabili. Anche per la l’edizione numero cinque non mancheranno due grandi classici: la bike skills area e la ciclopedalata.

Quest’anno una nuova location è stata individuata per eventi a misura di bambino, organizzati anche in collaborazione con la Lele Luzzati Foundation. La piazza di Vico dei Bastioni diventerà un teatro a cielo aperto con letture collettive, spettacoli di burattini e un teatrino giapponese.

“L’ultimo weekend di maggio Chiavari ospiterà una manifestazione dedicata alle famiglie ed ai bambini – dichiara Andrea Torchio, coordinatore dell’evento – Sono particolarmente felice perché il gruppo di associazioni che partecipano cresce e si compatta. Quest’anno abbiamo due novità: l’apertura del sito www.camminapedalagioca.it, per prenotare le attività a numero chiuso, e la partecipazione di artiste e performer che danno vita a spettacoli e giochi per tutte le età – continua Torchio – In questi ultimi anni nella nostra città ha fatto notevoli passi avanti verso la mobilità sostenibile, come testimoniato dal riconoscimento della FIAB di pochi giorni fa e dall’ampliamento della rete ciclabile che ci consentirà di muoverci su due ruote, in sicurezza, dai quartieri fino al lungomare. Le attività coinvolgeranno le piazze, che torneranno ad essere luoghi di aggregazione e non solo parcheggi per auto, i sentieri collinari, recuperati e valorizzati, e il parco Rocca, di cui è in corso un progetto di restyling. Un ringraziamento all’Assessorato alla promozione della città che ci sostiene, alle associazioni AVIS, FIAB e BIKE LAND SCHOOL e a tutti coloro che rendono possibile la riuscita di questa manifestazione”.

Per conoscere il calendario completo e prenotare la partecipazione alle attività di Chiavari. Cammina, pedala, gioca! 2023 consultare il sito www.camminapedalagioca.it