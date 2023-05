CNA Imperia e Rari Nantes Imperia un’unione importante con l’obiettivo di unire le competenze per promuovere uno stile di vita sano

Ad un giorno dall’ufficializzazione del progetto il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, fa un’analisi della entusiasmante e promettente partnership creata tra due organizzazioni locali che condividono una visione comune di promuovere il benessere e il coinvolgimento attivo delle persone nel nostro territorio.

“Rari Nantes Imperia, una prestigiosa struttura dedicata allo sport più sano e completo in assoluto come il nuoto e CNA Imperia, un’associazione che offre una vasta gamma di servizi alle aziende e alla comunità, con un particolare focus sul sostegno alle persone che hanno una azienda.

Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di unire le nostre competenze e le nostre risorse per promuovere uno stile di vita sano, attivo e inclusivo per tutte le fasce di età, per i giovani e soprattutto per chi lavora.

La Rari Nantes Imperia è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati di nuoto. La struttura all’avanguardia e l’impegno nell’insegnare e promuovere gli sport acquatici hanno contribuito a formare generazioni e promuovere uno stile di vita sano tra i giovani. Siamo entusiasti di unire le forze con loro per continuare ad ampliare l’impatto positivo sulla nostra comunità.

CNA Imperia è un’associazione che si dedica al benessere e al supporto delle aziende e della comunità locale. Il lavoro di CNA Imperia è incentrato sulla creazione di opportunità per lo sviluppo economico e sociale, ma anche sulla cura del benessere delle persone e anche dei pensionati, garantendo

loro servizi di qualità e un supporto adeguato. La partnership con la Rari Nantes Imperia ci permetterà di arricchire ulteriormente l’offerta di servizi e opportunità per i nostri associati, promuovendo una vita attiva e sana.

Insieme, la Rari Nantes Imperia e CNA Imperia hanno la volontà di sviluppare una serie di iniziative volte a coinvolgere la nostra comunità in attività sportive e recreative ed eventi extra-sportivi, con un focus particolare sul nuoto come elemento chiave per il benessere generale. Attraverso programmi mirati, come corsi di nuoto per bambini, programmi di riabilitazione acquatica per anziani e attività di fitness in acqua per tutte le età, scontati per gli associati, vogliamo creare un ambiente inclusivo che promuova la salute fisica e mentale di tutti i partecipanti. Salute fisica con il nuoto e mentale con tante occasioni di formazione organizzata da CNA Imperia, perché ci piace pensare che le associazioni non si occupino solamente degli interessi delle aziende ma anche del benessere dei dipendenti, in modo da offrire un’ idea di welfare diversa.

La nostra partnership si impegnerà a sostenere e promuovere eventi sportivi locali, come competizioni di nuoto e manifestazioni ricreative, che coinvolgeranno l’intera comunità e oltre. Vogliamo incentivare la partecipazione attiva di tutti, indipendentemente dall’età o dalle capacità fisiche, per creare un senso di appartenenza e di condivisione che valorizzi il nostro tessuto sociale, il nostro territorio.

Siamo consapevoli dell’importanza di unire le risorse e le competenze delle nostre organizzazioni per raggiungere questi obiettivi ambiziosi. CNA Imperia e la Rari Nantes Imperia condividono la convinzione che il benessere individuale e collettivo sia fondamentale per una comunità prospera e armoniosa. Insieme, possiamo ispirare e guidare il cambiamento, promuovendo uno stile di vita attivo e sano per tutti i membri della nostra comunità”.

Voglio ringraziare la Rari Nantes Imperia nella persona della sua Presidente Francesca Leone e il direttore generale Matteo Gai nell’aver individuato nella CNA l’associazione partner ideale in questo “Progetto” e per l’impegno che stanno dimostrando nel lavorare per il bene della nostra città Imperia e di tutto il territorio. Sono fiducioso che questa collaborazione produrrà risultati significativi e duraturi, migliorando la qualità della vita di tutti.