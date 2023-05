Il Genoa festeggia Only One Year il ritorno in A dopo la dolorosa retrocessione in serie B della scorsa stagione.

Al fischio finale esplode la gioia dei tifosi che invadono piazza De Ferrari e via XX Settembre fino a sera, quando abbracciano la squadra che arriva sul un bus scoperto.

Vediamo insieme le immagini della gioia rossoblù per la città.