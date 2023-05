Pallanuoto, A1M: ancora Recco-Brescia per la finale Scudetto

Per la dodicesima volta consecutiva Pro Recco e Brescia saranno le protagoniste della finale scudetto. Non servono le “belle” perchè gare 2 delle semifinali playoff hanno emesso i verdetti.

I successi esterni dei liguri e lombardi eliminano le siciliane Telimar e Ortigia 1928, che si sfideranno nella finale per il terzo posto. Finale scudetto al meglio delle due partite su tre: gara 1 martedì 16 maggio a Punta Sant’Anna in diretta alle 18.30 su Rai Sport +HD. Gara 2 il 20 maggio e l’eventuale terza il 27 maggio.

PLAYOFF SCUDETTO. Apre il successo della AN Brescia che, davanti alle telecamere di Waterpolo Channel, passa 11-8 a Siracusa con l’Ortigia 1928. I biancoverdi, sospinti dal pubblico della Cardarella, conducono 6-5 a metà gara. Cresce la tensione nel terzo tempo. I lombardi ribaltano il punteggio con il mini break firmato Dolce e Luongo (7-6); poi Cassia e Vapenski vanno fuori per reciproche scorrettezze e i lombardi si portano sul +2 con Dolce che timbra l’8-6; il botta e risposta tra Di Luciano e Renzuto vale il 9-7 dopo tre tempi. I siciliani restano in scia fino al 9-8 di Vidovic bravo a sfruttare l’extra player in avvio di quarto periodo; Brescia risponde colpo su colpo, si porta con Di Somma sul 10-8 a cinque minuti dalla fine, gestisce bene il possesso palla e non corre più eccessivi i rischi grazie a un pressing ben portato. Chiude il match il rigore trasformato da Di Somma e che porta il punteggio sull’11-8 definitivo a quindici secondi dalla conclusione.

Più larga e agevole la vittoria della Pro Recco che a Palerno sconfigge 11-5 la Telimar. I siciliani, sempre indietro nel punteggio, restano aggrappati al match fino al 6-4 di Irving in apertura di terzo periodo; poi l’allungo decisivo dei campioni d’Italia con i gol in sequenza di Zalanki e Nicholas Presciutti che valgono il 9-4 decisivo a sette minuti dalla conclusione.