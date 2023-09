Presidente Cecchi: L’industria della nautica continua a crescere. Previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato

E’ stata presentata ieri presso la Villa del Principe a Genova la 63^ edizione del salone Nautico di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata I Saloni Nautici.

A far egli onori di casa il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi: “Un evento – ha dichiarato – che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record”.

I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison. “Siamo tutti ovviamente interessati a questi dati” – ha proseguito Cecchi – “ma ricordiamoci che rappresentano il fotogramma di un film che racconta una storia italiana di successo. Il Nautico è stato il primo Salone, poi seguito dagli altri. Ha fatto da volano alla crescita internazionale dei cantieri italiani che operavano dagli anni ’50 e li ha accompagnati ai vertici della produzione mondiale. Non ha mai mancato l’appuntamento, neanche nella tempesta del Covid. Con il termine dei lavori di ristrutturazione del Waterfront, di cui già quest’anno vediamo i primi importanti risultati, sarà una piattaforma per il business, per il settore e tutto ciò che vi ruota attorno, unica al mondo”.

Ed ecco i primi numeri che emergono. 1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali. 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022).

Dopo l’apertura di Cecchi sono seguiti i saluti del Sindaco di Genova Marco Bucci, del Direttore Generale di Agenzia ICE Lorenzo Galanti, del Presidente di Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, del Presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando e del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Le porte del 63° Salone Nautico Internazionale si apriranno giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale “Industria nautica. La storia del futuro” che avrà un parterre istituzionale d’eccezione.

A oggi sono già confermate le presenze del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Adolfo Urso, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del Presidente di ENI, Giuseppe Zafarana.

“Il Salone Nautico rappresenta per Confindustria Nautica anche un forte strumento di politica industriale, luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile” – ha sottolineato Marina Stella, Direttore generale di Confindustria Nautica.

“Il Salone sarà quindi contenitore di formazione con il programma dei convegni FORUM23 che quest’anno si fregia del patrocinio della Commissione europea, e veicolo per affermare il Made in Italy con il progetto Italian StartUp realizzato in collaborazione con ICE Agenzia. Grazie al supporto dell’Agenzia viene inoltre rafforzato il programma di incoming che porterà a Genova i più importanti operatori del settore e della stampa estera specializzata, provenienti da ben 35 differenti Paesi di tutti i cinque Continenti. Un Salone che dà visibilità a quanto di meglio e innovativo la nautica internazionale propone con la quarta edizione dei Design Innovation Awards la cui Giuria internazionale, quest’anno presieduta da Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile di Milano, esaminerà oltre 90 candidature per premiarne innovazione, funzionalità e sostenibilità. Per celebrare la cultura del mare e la storia della manifestazione, l’edizione 2023 ospiterà due nuovi progetti: una mostra fotografica realizzata attingendo all’archivio storico de Il Secolo XIX e un rassegna cinematografica – See2Sea – dedicata ai differenti modi di vivere il mare”.

“È fondamentale occuparsi di sostenibilità. E Confindustria Nautica lo fa utilizzando il suo strumento più potente, il Salone Nautico Internazionale di Genova, dando visibilità ad un tema che di fatto non si può non considerare.

Lo yachting ha impatto ambientale minimo, lo 0,06% secondo i dati ufficiali IMO (International Maritime Organization), ma vogliamo impegnarci per abbattere anche quelle emissioni – ha evidenziato Carla Demaria, Consigliere Delegato de I Saloni Nautici.

La promessa che avevamo fatta lo scorso anno è stata mantenuta. Addirittura, anticipata. Abbiamo organizzato il primo World Yachting Sustainability Forum a giugno in collaborazione con International Boating industry e con il contributo di McKinsey & Company per iniziare a tracciare la rotta. Il 63° Salone Nautico Internazionale di Genova sarà l’occasione per presentare la seconda edizione del Forum e fare il punto sui moltissimi progetti in corso e sulle prossime sfide delle aziende nautiche. L’Associazione farà la sua parte, mettendo a fattore comune tutti i mezzi e le possibilità per dare un contributo nell’interesse di tutta la filiera”.

Alessandro Campagna, direttore Commerciale del Salone Nautico: “La forza, caratteristica e unicità del Salone Nautico Internazionale di Genova è quella di saper rappresentare e soddisfare le aspettative di ogni amante del mare. Un Salone “multispecialista” perché l’ampiezza e la profondità di prodotto esposto per singole categorie lo fanno diventare 5 saloni in uno”.

Sarà un’edizione caratterizzata dalla grande trasformazione della location, incastonata all’interno del progetto virtuoso del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, che non rappresenta più solamente il luogo dove si svolge il Salone Nautico, ma sta diventando un asset per nuove soluzioni espositive, per ampliamento degli spazi disponibili, per i servizi ai visitatori e espositori con l’obiettivo di divenire un luogo sempre più spettacolare ed emozionante. Layout e contenuti di della 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale sono stati presentati attraverso un video immersivo di forte impatto: https://bitly.ws/TWHJ

“Un evento – ha concluso Campagna – che continua con forza il suo percorso di crescita; e con la crescita aumenta anche la responsabilità dell’organizzazione che sempre di più vuole mettere al centro il tema di un’organizzazione dell’evento sostenibile, oggi rinnovando il patto con gli espositori e i fornitori di aderenza al Sustainability Honor Code con l’obiettivo, per il 2024, in coincidenza con la conclusione di gran parte dei lavori di Waterfront, di certificare l’evento ISO20121”.

“Il Salone Nautico Internazionale di Genova – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – è alle porte: un evento che da 63 anni si posiziona al fianco della nostra città, contribuendo a farla diventare tra le capitali internazionali della nautica. Stiamo costruendo insieme il futuro, grazie a un grande lavoro in sinergia tra pubblico e privato che genera risultati preziosi per il territorio. Assisteremo a un’edizione che si terrà nelle aree in divenire del nuovo Waterfront di Levante, l’ambiziosa e imponente operazione di riqualificazione che restituirà a tutti i Genovesi un importante affaccio sul mare.”

“Il Salone Nautico – ha detto Lorenzo Galanti, direttore Generale di Agenzia ICE intervenuto con un video – è tra gli appuntamenti più rappresentativi del Made in Italy e rappresenta uno dei settori più in crescita negli ultimi anni. L’industria italiana della nautica da diporto è al primo posto in Europa e terzo nel modo per esportazione nautica. I dati dimostrano la reputazione e il posizionamento competitivo della nautica made in Italy. ICE si impegna a sostenere il Salone Nautico attraverso diverse attività tra cui il progetto di incoming di buyer e stampa estera specializzata.”

“Voglio fare i complimenti all’industria nautica da diporto che rappresenta un fiore all’occhiello del “bello e ben fatto italiano”, ha esordito Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova.

“La Camera di Commercio – ha poi aggiunto – sostiene le attività del 63esimo Salone Nautico Internazionale tra cui il Design Innovation Award che premia l’eccellenza dei prodotti presentati a Genova. Insieme a Confindustria Nautica stiamo lavorando per avere un’edizione ancora più bella e per affermarci nel mondo”.

“Se ci guardiamo indietro – ha detto nel suo intervento Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova S.p.a – vediamo quanta strada è stata fatta: è cambiato il mondo del Salone.

Il Salone Nautico cresce perché cresce anche l’area che lo ospita. Siamo tutti orgogliosi del lavoro che si sta facendo per creare a Genova l’ambiente ideale per un Salone Nautico Internazionale”.

“Come ogni anno Genova e la Liguria – ha detto Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria – sono pronte ad accogliere il Salone Nautico, che da 63 edizioni mette in mostra il meglio della tecnologia e del design nel mondo della nautica. Questo settore, così come tutto il sistema della blue economy, è uno dei fiori all’occhiello del tessuto economico ligure, sia a livello di produzione sia di attrattività turistica.

Oltre ad ospitare aziende leader nel settore delle costruzioni nautiche, con il suo record di Bandiere Blu e i suoi porti turistici la Liguria è anche una delle mete più ambite dai diportisti, con grandi ricadute su tutto l’indotto della Regione.”

“In questa location, dove sta prendendo forma il progetto di Renzo Piano – conclude Toti – Regione Liguria sarà presente con il suo stand, che quest’anno sarà dedicato ai 15 comuni liguri che hanno ottenuto la Bandiera Blu per gli approdi nel 2023. Genova si candida ad essere la nuova Hollywood di questo Paese perché permette di sognare. Credo ci debba rendere orgogliosi tutti.”