Nuovo amministratore delegato per Ital Brokers: Paolo Tolla

Dopo aver potenziato il proprio capitale con il supporto di un gruppo di imprenditori italiani, guidato da Duferco, alla fine del 2022, Ital Brokers prosegue la via dell’espansione, puntando all’ulteriore consolidamento del suo team manageriale.

Un nuovo protagonista entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della società: Paolo Tolla. Nominato Amministratore Delegato, assume la responsabilità diretta su tutte le business unit, lavorando a stretto contatto con il Presidente Luca Garella.

Daniela Tasso, una figura chiave nell’ambito dei Servizi, delle Funzioni e della Compliance Aziendale, mantiene il suo ruolo di Amministratore Delegato.

Nel Consiglio di Amministrazione, Luca Cortimiglia lavorerà in sinergia con Paolo Tolla, con l’obiettivo di creare un nuovo team focalizzato all’eccellenza del servizio offerto alla clientela.

Con queste importanti nomine Ital Brokers prosegue nella strategia di sviluppo, consolidando la sua posizione di primo piano nel panorama italiano del brokeraggio assicurativo, dimostrando il suo impegno costante nell’arricchire il suo team con professionisti esperti e giovani talenti.

Paolo Tolla, nato nel 1965, ha iniziato la sua carriera professionale presso Ital Brokers alla fine degli anni ’80, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’azienda che culminò con la fusione con Willis e la creazione di Willis Italia, di cui è stato Managing Director.

Ha fondato Dual Italia nel 2000, guidato Ital Brokers come Amministratore Delegato Non Marine ed è stato a capo della rete italiana di Marsh in qualità di Vicepresidente, prima di concentrarsi su aspetti finanziari.

Inoltre, ha guidato il Gruppo ECPI nello sviluppo di rating e calcoli ESG in Italia e all’estero, contribuendo infine alla creazione e alla crescita di Quercus Risks spa.