Premio Nazionale Ercole Olivario 2024, la XXXII Edizione

Premio Nazionale Ercole Olivario 2024 – XXXII Edizione: Aziende Liguri in Gara per l’Eccellenza dell’Olio Extra Vergine d’Oliva

L’attesa è iniziata: è ufficialmente aperta la fase di iscrizione per le aziende liguri alla XXXII edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario. Questo prestigioso concorso nazionale celebra e promuove le eccellenze nell’ambito dell’olio d’oliva proveniente dai territori italiani.

Novità e innovazioni dell’edizione 2024

Quest’anno, l’edizione 2024 del Premio presenta delle interessanti novità. Si introducono concorsi regionali che fungono da accesso diretto al Premio Nazionale Ercole Olivario. Inoltre, è stato lanciato un nuovo percorso formativo per gli assaggiatori, rivolto a creare una figura altamente professionale nell’ambito dell’assaggio dell’olio.

La sezione “Goccia d’Ercole” è confermata anche per questa edizione, dedicata alla valorizzazione delle piccole produzioni olearie.

Partecipazione delle aziende liguri

Le aziende liguri produttrici di olio extra vergine d’oliva hanno tempo fino al 17 gennaio 2024 per iscriversi alla XXXII edizione del premio Ercole Olivario. Questo concorso, ideato per promuovere e valorizzare le eccellenze dell’olio, è un’opportunità imperdibile per gli operatori del settore olivicolo.

Il significato e la rilevanza del premio

Il Premio Ercole Olivario è un evento organizzato da diverse istituzioni e enti di spicco nel settore, diventando un punto di riferimento essenziale per il mondo olivicolo italiano. Con il supporto di Unioncamere Nazionale, Camera di Commercio dell’Umbria, Sviluppo e Territorio e altre importanti entità, il premio si propone di valorizzare gli oli extravergini italiani certificati (DOP, IGP, e biologici) provenienti da svariate regioni del paese.

Innovazione e sostegno al settore oleario

L’edizione 2024 del Premio presenta due significative novità. La prima riguarda l’organizzazione di concorsi regionali che precedono la fase nazionale, consentendo una selezione più accurata delle eccellenze locali. La seconda novità è il sostegno e la promozione della figura dell’assaggiatore italiano, figura professionale fondamentale per la valorizzazione dell’olio a livello nazionale e internazionale.

Come partecipare al Premio Ercole Olivario 2024

La partecipazione al concorso è aperta fino al 17 gennaio 2024 e è riservata ai produttori di olio extra vergine d’oliva di qualità italiana. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito ufficiale del Premio Ercole Olivario o inviando la domanda di partecipazione via email all’indirizzo ercoleolivario@umbria.camcom.it. Tutte le informazioni dettagliate e il regolamento completo sono disponibili sul sito www.ercoleolivario.it.

La Goccia d’Ercole: sostegno alle piccole produzioni

Un aspetto importante di questa edizione è la sezione “La Goccia d’Ercole”. Questa sezione è stata introdotta per sostenere le produzioni più limitate, valorizzando le realtà che, nonostante abbiano scarsi quantitativi, mantengono alti standard qualitativi. Le aziende che producono da 5 a 9 quintali possono partecipare a questa categoria. Selezionata da una giuria dedicata, la Goccia d’Ercole premia le prime 6 etichette che verranno presentate alla Giuria Nazionale.

L’assegnazione dei tempietti di Ercole Olivario 2024

I vincitori saranno scelti tra i partecipanti alle selezioni nazionali, previste dal 18 al 22 marzo a Perugia, in Umbria. Solo sei oli per ciascuna regione, con un punteggio minimo di 70/100, accederanno alle selezioni nazionali. La fase conclusiva a livello nazionale vedrà l’assegnazione del Tempietto di Ercole Olivario alle etichette che faranno parte della Premium List, con un punteggio di almeno 75 punti su 100. La proclamazione dei vincitori è prevista durante le giornate conclusive a Perugia il 5 e 6 aprile 2024.

L’invito a partecipare ad Ercole Olivario 2024

Il Premio Nazionale Ercole Olivario del 2024 è un’opportunità unica per le aziende liguri e per tutte le realtà produttrici di olio extra vergine d’oliva di qualità. La partecipazione non solo consente di competere a livello nazionale ma offre un trampolino di lancio per promuovere l’eccellenza dell’olio italiano a livello internazionale. Partecipate numerosi e unitevi alla celebrazione delle migliori produzioni dell’olio italiano!