Varazze, Free Voices Gospel Choir sabato 30 alle 20,45 in piazza S. Ambrogio, Natale è sinonimo di musica e di concerti

Varazze è tappa di: UN DONO DI PACE – TOUR 2023, mai come oggi la pace è un dono, da non dare per scontato, che richiede impegno, tempo, volontà, energia e dedizione. In una sola parola: passione!

La stessa passione che accumuna gli oltre 80 coristi, 4 musicisti, 14 solisti, il corpo coreografico ed i tecnici del Free Voices Gospel Choir, coordinati da sempre con energia e passione dal Direttore Artistico e founder Laura Robuschi.

Sono già stati nella nostra cittadina qualche hanno fa e hanno scaldato i nostri cuori, li riascolteremo prestissimo in uno spettacolo unico.

“Natale in Gospel” una serie di eventi organizzati dal Comune di Varazze e la fattiva collaborazione dei TieniViva Gospel Voices di Varazze.

Ingresso e spettacolo gratuito.