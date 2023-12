Capodanno a Portofino con hypnoisia dj set e l’effetto neve

Portofino festeggia il capodanno con hypnoisia dj set e il ritorno dell’effetto neve.

Portofino si prepara a festeggiare l’arrivo del 2024 con un Capodanno in musica e il ritorno dell’effetto neve in Piazzetta. Dopo una serie di iniziative natalizie che hanno animato il borgo fino al giorno di Natale. L’atmosfera di festa prosegue in riva alla perla del Tigullio con un altro appuntamento in calendario appositamente pensato per l’ultimo giorno dell’anno.

Il 31 dicembre, dalle ore 22.30, la musica tornerà protagonista con il dj set di Hypnoisia e l’effetto neve in Piazzetta. Chi vorrà festeggiare l’arrivo del 2024 immerso in un’atmosfera di festa e in una cornice suggestiva è il benvenuto. Non solo: per l’occasione, allo scoccare della mezzanotte, il Comune offrirà un brindisi a tutti i presenti per celebrare il Nuovo Anno.

Per garantire e agevolare gli arrivi a Portofino sarà anche potenziato il servizio relativo ai mezzi pubblici.

Oltre a quello ordinario a pagamento, garantito ogni ora da Santa Margherita a Portofino ai 10’, 25’, 40’ e 55’ minuti di ogni ora e dalle ore 19.40 ogni 30 minuti, sarà integrato quello aggiuntivo gratuito alle ore 1.15 e 1.45.

Lo stesso vale per la direzione opposta, da Portofino a Santa Margherita Ligure, con l’ordinario a pagamento confermato ai 15’, 30’ e 45’ e 00’ di ogni ora dalle 19.30 ogni 30 minuti, a cui sarà aggiunto quello gratuito alle ore 1, 1.30 e 2.

Dopo la celebrazione del Confuoco, l’accensione del tradizionale Albero in Piazzetta e lo sbarco delle farfalle luminose e di Babbo Natale, che hanno dato ufficialmente il via alle festività, l’effetto neve che ha accolto in Piazzetta l’arrivo di Minnie e Topolino e di altri personaggi Disney, il concerto in programma di Francesco Baccini ed Eonice Solari, aspettando la mezzanotte, prosegue dunque il clima di festa in riva alla perla del Tigullio.

Prima del Capodanno altri due gli appuntamenti da segnare in calendario:

il 29 dicembre, alle ore 16.30, arriverà per la prima volta a Portofino il Carillon Vivente mentre il 30 dicembre, alle 16, il Teatrino Comunale ospiterà i laboratori creativi di Frullo & Pirullo, appuntamento che si ripeterà il 5 gennaio stesso luogo e orario.

Per maggiori informazioni: IAT telefono 0185.215037 www.comune.portofino.genova.it