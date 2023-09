Ponte San Ludovico, Francia avvia costruzione di centro identificazione

Sul versante francese della frontiera di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, sono iniziati i lavori di realizzazione di un centro di identificazione per migranti.

Piantedosi: Cpr a Ventimiglia. Migranti dentro fino a 18 mesi (prorogabili)

Con tale centro le autorità francesi valuteranno la posizione giuridica dei migranti ed eventuali richieste di asilo.

Sul posto sono presenti alcuni mezzi che stanno provvedendo a pulire l’area dove probabilmente verrà allestita una tecnostruttura mobile.

Si tratterebbe secondo l’Amministrazione transfrontaliera di una situazione transitoria per gestire amministrativamente coloro che, ogni giorno, cercano di entrare in Francia senza permesso di soggiorno, in modo che la loro richiesta possa essere studiata.

In caso di rifiuto verranno riaccompagnati alla frontiera italiana.

Sembra addirittura che sia stato mobilitato anche l’antiterrorismo per far fronte all’emergenza migranti al confine italo francese di Ventimiglia.