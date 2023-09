Strada assassina. Sette storie vere raccontate dal giornalista Dino Frambati

Il noto giornalista Dino Frambati esce con una nuova opera dal titolo “Strada assassina. Sette storie vere”, Nerosubianco Edizioni.

Si tratta di un testo commissionato dall’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv e dedicato agli incidenti stradali, la strage che anche in Italia miete vittime quotidianamente soprattutto tra i giovani.

Il libro racconta sette tragiche storie avvenute realmente e le racconta tramite le emozioni e le testimonianze delle persone. Quali giovani padri o madri che si sono trovati la polizia alla porta o al telefono per comunicare che il loro figlio era morto in un incidente stradale.

Oltre ai racconti dei genitori che evocano tutto il dolore e le emozioni di fatti così drammatici, c’è anche la testimonianza di una psicologa che spiega cos’è il dolore e come affrontarlo.

Sette storie intense e molto drammatiche per sette incidenti avvenuti in Italia per situazioni folli, di autisti che hanno violato pesantemente il Codice della Strada e che se la sono cavata con condanne leggere tra patteggiamenti ed altri sistemi senza neanche fare un giorno di galera.

“Queste storie vere – spiega l’autore – sono molto intense e molto drammatiche perché riflettono lo stato d’animo di chi ha perso un figlio che, magari, aveva 20 anni. Alcuni di questi hanno poi creato delle onlus con la commemorazione del figlio ogni anno all’anniversario della morte e che svolgono attività di sensibilizzazione”.

Nel libro vengono spiegate anche le attività di queste associazioni di famigliari vittime della strada e madri coraggio che hanno propiziato il libro.

Dino Frambati racconta come sia stato contattato dalle associazioni quando è iniziato il processo per il Ponte Morandi e ne sia nato una trasmissione dapprima sui social con alcune dirette nelle quali venivano intervistate queste mamme che raccontavano della tragedia immensa della morte di un figlio, questa strage continua sulle strade. “La cosa non poteva esaurirsi così e allora ne è nata la proposta di fare un libro”, commenta l’autore.

“La finalità del libro – conclude Frambati – è quella di far prendere coscienza l’opinione pubblica che sembra essere assuefatta per quanto riguarda questo dramma terribile in cui la gente muore in strada per comportamenti delinquenziali, quali eccessi di velocità, invasione di corsia e quasi sempre vedono coinvolte persone che sono piene di alcol e droga e che quindi non sono lucidi alla guida”.

Strada assassina. Sette storie vere è un libro, edito da Nerosubianco Edizioni e realizzato con A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada.

Per avere una copia (prezzo politico per favorire la diffusione) dal costo di 10 euro + 2 50.di spedizione, inviare email a giustiziaperluigi@gmail.com oppure telefonare a 330 443441

Iban IT67 A076 0114 9000 0101 8954 139