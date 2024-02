Pisa vs Sampdoria: 2-0, blucerchiati in pericolo play out

La Sampdoria subisce una sconfitta importante in terra toscana contro il Pisa, finendo 2-0 e finendo in zona play out.

È l’undicesimo ko della stagione per gli uomini di Pirlo, con la partita che è stata segnata dall’espulsione di Giordano, esterno blucerchiato, che ha ricevuto due cartellini gialli nel giro di tre minuti, dal 42′ al 45′ del primo tempo, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Il primo tempo si chiude senza gol, ma nella ripresa al 59’ Caracciolo mette a segno un gran tiro che si stampa sull’incrocio dei pali. Al 71’, i toscani raddoppiano con Barbieri su assist di Tourè.

Non mancano le emozioni quando Estevez atterra Depaoli e l’arbitro Baroni assegna un calcio di rigore, ma dopo il controllo del VAR cambia idea.

Con questa sconfitta, il pericolo play out si avvicina pericolosamente per i blucerchiati.

Questo risultato mette la Sampdoria in una posizione difficile, e ora più che mai sarà cruciale per la squadra trovare il modo di risalire in classifica e allontanare la minaccia della retrocessione.

Il tabellino

Pisa-Sampdoria 2-0 (0-0)

Marcatori: 58′ Caracciolo (P), 70′ Barbieri (P)

Pisa (3-5-2): Nicolas; Hermannsson (46′ Bonfanti), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Tourè, Veloso (89′ Piccinini), Marin, Esteves; Arena (72′ Leverbe), Torregrossa (72′ Moreo). All. Aquilani

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Ricci (46′ Barreca), Darboe (80′ Conti F.), Giordano; Askildsen (65′ Girelli), Depaoli (89′ Alesi); Esposito (65′ De Luca). All. Pirlo

Ammoniti: Gonzalez (S), Hermannsson (P), Ricci (S), Canestrelli (P), Giordano (S), Conti (S)

Note: arbitro Niccolò Baroni, angoli 2-3 (2-0); recupero 4′ e 5′; espulso Giordano (S) al 45′ per doppia ammonizione