Telecontrollo della ZTL di Vernazzola: attivo il sistema dal 12 Febbraio

Il sistema di telecontrollo della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Vernazzola entra in funzione il 12 febbraio, dopo un periodo di pre-esercizio.

Le telecamere monitoreranno gli accessi veicolari non autorizzati e le relative immagini saranno utilizzate per sanzionare i trasgressori.

Il sistema di lettura delle targhe è lo stesso già in uso per altre zone ZTL di Genova, come il Centro Storico, il Molo, il Porticciolo di Nervi e Boccadasse.

L’adozione di questo sistema mira a preservare l’ambiente urbano di Vernazzola, garantendo un accesso controllato e limitando il traffico non autorizzato.

Coloro che hanno diritto all’accesso alla ZTL di Vernazzola possono richiedere i permessi presso lo sportello polifunzionale di Genova Parcheggi in Viale Brigate Partigiane 1, aperto dalle 8:30 alle 16:30. Per ulteriori informazioni sulla disciplina degli accessi è possibile consultare i siti web di Genova Parcheggi e del Comune di Genova.

Il servizio clienti di Genova Parcheggi è disponibile tramite call center al numero 010 53 98 71 dalle 8:30 alle 17:30, o via email agli indirizzi: servizioclienti@gepark.com o clienti.gepark@pec.it.