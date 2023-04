Pegli, ucraino ruba scooter insieme a due genovesi. In casa coltelli e droga: denunciato

I carabinieri del Comando provinciale di Genova ieri hanno identificato e denunciato per concorso in furto aggravato e ricettazione tre minorenni.

Si tratta di un ucraino e due genovesi.

A seguito di una denuncia spresentata da un 30enne genovese a cui era stato rubato lo scooter in zona Pegli, i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori del furto e a trovare il mezzo, cui era stata apposta un’altra targa, restituendolo al proprietario.

Al termine delle perquisizioni, anche domiciliari, l’ucraino è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish già suddivisa in dosi pronte per la vendita, un bilancino di precisione e due coltelli.