Pastorino: Toti conferenziere, di nuovo assente in consiglio regionale

“Errare è umano, perseverare è diabolico dicevano i saggi. A quanto pare il presidente della Liguria Giovanni Toti non conosce la locuzione latina e così, anche oggi, per l’ennesima volta, non si è presentato in consiglio regionale.

Siamo abituati alle sparizioni del governatore Toti, impegnato più a presenziare agli eventi e alle conferenze, invece di presentarsi nell’aula del consiglio regionale per svolgere le mansioni che le cittadine e i cittadini gli hanno affidato.

Un’agenda fitta, quella di Toti, che questa mattina si è dimenato tra un impegno e l’altro: in prima mattinata ha preso parte al Forum The meditelegraph ‘Dal green deal al Pnrr: la logistica motore della ripresa’, organizzato all’Auditorium dell’Acquario di Genova, per proseguire, successivamente, con una doppia conferenza stampa, sempre nella Sala trasparenza di Regione Liguria, prima sulle farmacie liguri e poi sulla presentazione della convenzione tra l’Università di Genova e la Danieli.

Insomma, un Toti conferenziere che, invece di amministrare Regione Liguria con lo strumento dell’aula consiliare, è ‘in-tutt-altre-faccende-affaccendato’.

Perciò, a tutte le interrogazioni che possono riguardare Sanità e Bilancio rispondono, approssimativamente, gli altri assessori delegati, mentre il consiglio regionale prosegue tra sussulti della maggioranza, perché c’è una parte che mugugna ma non dice, ed emendamenti previsti per la legge di bilancio, discussi solo in giunta ma appena accennati nella discussione consiliare.

Agenda alla mano, da oggi a Natale, saranno ancora tre i consigli regionali previsti, la domanda che poniamo è ‘chissà se Toti si presenterà in aula?

Il presidente faraone, assessore ad interim sia al Bilancio che alla Sanità, dimostra quotidianamente, e a maggior ragione il martedì, o comunque nei giorni del consiglio regionale, che a lui, della nostra regione, interessa poco o niente. Che abbia già la testa da un’altra parte?”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Gianni Pastorino (Linea condivisa).