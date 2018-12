Santo Stefano Magra . 22/12/2018. In vista della trasferta a Lago Figoli di sabato 22/12, contro lo Spazio San Antonio Genova, nella Zephyr Trading Valdimagra è in forse (salvo sorprese agli sgoccioli) la sola banda Diego Vescovi ultimamente alle prese con un po’ di febbre.

Morale discreto nonostante la netta sconfitta nel derby provinciale col Volley Laghezza a Santo Stefano; del S. Antonio Spazio, compagine di metà classifica, mister Andrea Marselli teme soprattutto la prestanza fisica e…quando la squadra indovina il ritmo giusto pure l’attacco.

Partenza dal Palaconti santostefanese alle ore 16.30 poiché non c’è più il Ponte Morandi, si gioca alle ore 20, arbitrano Francesco Rovere e Massimo Calsi, si gioca per la 7.a giornata del campionato di Serie C ligure maschile.

Nella foto, la Trading Zephyr in un momento del derby col Laghezza Volley, da sinistra: Podestà, Scatizzi, Calcagnini, Vignali, Vescovi e Fabio Bottaini