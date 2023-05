Pallavolo – Rainbow Spezia vittoriosa a Cogorno

La Spezia – La capolista Rainbow Spezia vince a Cogorno il recupero con la locale On Volley e rafforza, in tal modo, il proprio comando in 1.a Divisione territoriale femminile.

Nessun problema per le spezzine…dopo uno strano set e mezzo di carburazione. Per la cronaca, la Cuffini al palleggio con capitan Zonca opposto, la Antiga e la Guidi al centro in alternanza con la La Mattina; di mano la Ciappei e la Cernyshova (libero la Pilli).

Le padrone di casa si sono schierate da parte propria con la Sistini in costruzione e la Sciutto in diagonale, la Popescu e la Carniglia centrali, la Fazzini e capitan Solimano di banda dove ha fatto capolino pure la Barzaghi: libero la Messina.

Tabellino.

ON COGORNO – RAINBOW SP 1 – 3

SET: 25-23 in 26 minuti / 20-25 in 24 / 13-25 in 20 / 15-25 in 21.

RAINBOW LA SPEZIA: Zonca 15, Ciappei 27, Chernyshova 8, Guidi 6, La Mattina 4, Cuffini 3, Antiga 9, libero Pilli; n.e. Pugliese, D’ Antonio 1, Grispo e Tartaglia. All. Merello.

ON VOLLEY COGORNO: Sistini 1, Sciutto 8, Popescu 3, Carniglia 6, Fazzini 14, Solimano 12, Barzaghi 0, libero Messina; n.e. Assarini e Canepa. All. Costantin.

ARBITRO: Dodi.