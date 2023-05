Corteo del 1° maggio a De Ferrari. In Liguria 30 nuove Stelle al merito del lavoro

Nella giornata della Festa dei lavoratori stamane a Genova sono scesi in piazza i militanti di Lotta Comunista, che si sono ritrovati in piazza Caricamento e hanno attraversato le vie del centro fino in piazza De Ferrari, dove sotto una pioggia insistente si è tenuto il comizio conclusivo.

Altre iniziative sono state organizzate da Cgil, Cisl, Uil e altri sindacati.

Il primo comma della Costituzione italiana “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” è la protagonista del maxischermo installato sul Palazzo di Regione Liguria.

Per celebrare questa ricorrenza, Regione Liguria ha scelto di condividere con tutti i cittadini la frase che dà inizio al testo fondamentale dell’ordinamento italiano, fissando i valori e le radici dell’Italia repubblicana.

Il video con la frase “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” sarà trasmesso per tutta la serata, alternandosi a quelli dedicati a tutti gli eventi e appuntamenti in programma in questi giorni sul territorio.

Inoltre, la Prefettura di Genova ha insignito 30 genovesi della Stella al merito del lavoro per come hanno portato avanti il loro impegno professionale. Quest’anno non c’è stata alcuna cerimonia di palazzo perché il Quirinale ha deciso di posticiparla a dicembre, ma il prefetto Renato Franceschelli ha comunicato i nomi dei genovesi e liguri che hanno ricevuto l’onorificenza.

Ecco i loro nomi.

Assandri Marcella – Verallia Italia-Savona

Vicenzo Benza – Intesa San Paolo-Imperia

Alessandro Berta – Unione Industriali-Savona

Andrea Bignone – Fincantieri-Genova

Roberto Cantatore – Hitachi Rail Sts-Genova

Roberto Casazza – Tim-Genova

Marcello Daglio – Mastelli-Imperia

Maurizio Damonte – Banca Passadore-Genova

Massimiliano De Santis – Leonardo-La Spezia

Rosanna Di Tomaso – Leonardo-La Spezia

Giuliano Faloia – E-Distribuzione-La Spezia

Giancarlo Ghilino – Leonardo-Genova

Marina Levratto – Poste Italiane-Genova

Marco Licofonte – Elsel-La Spezia

Maria Cristina Ligutti – Cna-Massa Carrara

Pietro Luna – Ferrero-Alba

Antonella Macuz – Leonardo-La Spezia

Barbara Meriggioli – Leonardo-Genova

Federico Guglielmo Modica – Leonardo-Genova

Marina Moscardini – Verallia-Savona

Massimo Pescatori – Esso Italiana-Roma

Domenico Piccardo – Fincantieri-Genova

Ornella Poli – Mbda Italia-La Spezia

Maurizio Porcile – Ferrovie dello Stato-Genova

Danilo Portunato – La Spezia Container Terminal-La Spezia

Paola Rogna – Villa Montallegro-Genova

Elisabetta Sammarruco – Villa Montallegro-Genova

Enrico Scalzi – Ma. Grendi-Genova

Bruno Tirasso – Ignazio Messina-Genova

Fabrizio Trivelloni – Nh Hotels-La Spezia.