Genova 2024, i Giochi internazionali della Gioventù Salesiana

Ottocento giovani atleti da 11 nazioni

Dal 25 al 29 maggio, Genova ospiterà i Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana, un evento che vedrà la partecipazione di circa 800 ragazzi provenienti da undici nazioni diverse. Questi giovani atleti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si confronteranno in tre discipline sportive: pallavolo, pallacanestro e calcio a 5.

L’evento, inserito nel contesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, coinvolgerà tutta la città, dai quartieri periferici al centro storico. Le gare si svolgeranno in vari impianti sportivi, tra cui il PalaDiamante, il PalaMaragliano e il PalaCrocera, mentre il PGSI Village sarà situato presso lo spazio dell’organizzazione umanitaria Music for Peace, vicino alla Lanterna.

La cerimonia di apertura si terrà il 26 maggio presso il Porto Antico di Genova, e l’evento sarà caratterizzato da una combinazione di competizioni sportive, momenti di condivisione culturale e visite alla città. Lo slogan dell’evento, “We Are All Stars”, riflette l’importanza di credere nelle proprie capacità e nell’unicità di ciascun giovane.

Questi Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana sono un’occasione unica per promuovere valori come l’inclusione, l’amicizia e il rispetto, e per consolidare il legame tra sport ed educazione giovanile. L’evento sarà anche caratterizzato da una forte attenzione alla sostenibilità, con l’uso di materiali eco-compatibili e l’adozione di pratiche che riducano l’impatto sull’ambiente.

Grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Genova, l’organizzazione di questi Giochi è stata resa possibile, confermando il ruolo centrale della città nel panorama sportivo internazionale.