Da giovedì le Serate in musica a Vernazzola e Sturla

GENOVA.1 MAGG. Prenderà il via il 4 maggio alle 19 e 30, con il concerto di “Macaja Parade”, il “Circuito in Musica”, una rassegna di quattro concerti organizzata per far trascorrere una bella serata a residenti e turisti. Il Circuito a cura di Romina Mognol è una occasione per un aperitivo ed una serata in musica nel Bistrot sul mare nei Giardini di via del Tritone, nell’area del Depuratore (Sturla – Vernazzola). Giovedì si esibiranno Gianluca De Pasquale (pianoforte e voce), Simone Dabusti (tromba),Simone Cosso (chitarra) e Giorgio Griffa (batteria).

Questo il programma degli altri appuntamenti. Giovedì 11 maggio, ore 19 e 30 “Gli Amari”: Niccolò Penco – chitarra e voce; Paolo Pesare – basso, cori; Matteo Marossa – batteria, percussioni, cori; Carola Ottonello – violino; Claudio “lo zio” Zuccheri – chitarra ritmica, tastiere, campane.

Giovedì 18 maggio, ore 19 e 30 “I Barbagrammi”: Cecilia Malfatto – voce; Pietro Bosio – chitarra, voce.

Giovedì 25 maggio, ore 19 e 30: “Bobby Soul e le Ragazze Alpha”:

Bobby Soul – voce; Matteo “Maniax” Magnani – chitarra, voce;

Andrea “Harpo” Giannoni – armoniche.

“Le serate- spiegano gli organizzatori- inizieranno con un cocktail ascoltando una selezione pensata per divertirsi, cantare e ballare. Sarà la stessa formula dell’anno scorso, apprezzata dal pubblico che anche nei mesi freddi ha continuato a frequentare l’area del depuratore riqualificata e attrezzata da Circuito”.

Il primo dei quattro appuntamenti con Macaja Parade, presenterà la voce della band, Gianluca De Pasquale, impegnato anche al pianoforte. Con lui si esibiranno Simone Dabusti alla tromba, Simone Cosso alla chitarra e Giorgio Griffa alla batteria. La Macaja Parade nasce a Genova nel 2020 con l’intento di rivisitare i suoni e ritmi sincopati di una parata festosa per le strade di New Orleans. Fresca di partecipazione all’ultima edizione del “Jazzmi” a Milano, il gruppo trova la sua dimensione ideale dal vivo, quando può assecondare la voglia di coinvolgere l’ascoltatore. In studio ha già registrato e pubblicato due EP, “Apollo Session” e “Fruit Punch”, con brani che si muovono tra il New Orleans Jazz e il Jump Blues.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it), tutti i giorni dalle ore 12. Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor: BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione; Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste); City Green Light, vero e proprio motore di un cambiamento più sostenibile e green per tutti. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.circuitocinemagenova.com oppure telefonare ai numeri 010 5532054 e 010 583261.

CLAUDIO ALMANZI