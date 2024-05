Playoff, la Sampdoria sfida il Palermo per una notte magica

Installato maxi schermo in via del Piano. Dove vedere la partita e le possibili formazioni

Tutto pronto in casa Sampdoria per la sfida di questa sera, alle 20.30, al Barbera con il Palermo per il match valevole per il turno preliminare dei playoff.

Gli uomini di Pirlo hanno un solo una possibilità a disposizione, quella di vincere.

Settore ospiti del Barbera aperto solo ai residenti in Liguria titolari di tessera del tifoso. Sarà, quindi, ridotta la presenza di tifosi blucerchiati. Ma lo stadio sarà esaurito con oltre 32.000 i biglietti venduti.

Ieri un centinaio blucerchiati si sono ritrovati all’aeroporto di Cristoforo Colombo di Genova, per salutare e caricare la squadra in partenza verso Palermo. Tanti i cori, fumogeni e grande entusiasmo all’arrivo del pullman della squadra di Pirlo.

A Palermo i blucerchiati dovranno compiere l’impresa.

Andrea Pirlo, non potrà contare sul Darboe rimasto a Genova per un problema fisico.

“Siamo tranquilli, dobbiamo andare in campo giocano con serenità – ha detto il mister – Una partita secca. Abbiamo solo un risultato a disposizione, quello di vincere tra i 90 e i 120 minuti.

Sarà importante interpretarla bene, sapendo che puoi far gol sia all’inizio sia alla fine.

Quindi stare dentro alla partita, non essere emotivi, non andare incontro a quello che può succedere o non succedere in campo. Essere sempre lucidi”.

Dove vedere la partita

La sfida tra Palermo e Sampdoria in programma questa sera alle 20:30 al Barbera di Palermo si potrà vedere su diverse piattaforme.

Sul satellite verrà trasmessa da Sky (attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi).

Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Per consentire invece a tutti i tifosi blucerchiati rimasti a Genova di seguire insieme la gara, in via del Piano sarà installato un maxischermo.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Gomes, Lund; Di Francesco, Brunori. All: Mignani.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Deapoli, Yepes, Ricci, Giordano; Esposito, Borini; De Luca. All: Pirlo